Droga, minacce di morte alla madre: arrestato 26enne nel Napoletano (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMinaccia di morte la madre 'rea' di non aver voluto dargli soldi: un 26enne è stato arrestato dai Carabinieri a Ercolano (Napoli). L'episodio ieri sera in una abitazione del centro vesuviano. Stanca di subire angherie, la madre ha chiesto aiuto alla centrale operativa poiché il figlio, con problemi di tossicodipendenza, avrebbe preteso denaro per acquistare la Droga. I Carabinieri della locale tenenza sono quindi intervenuti nell'appartamento dove il 26enne era intento a usare violenza contro la madre, ma sono riusciti a bloccarlo. Una volta in caserma i Carabinieri hanno ascoltato i familiari presenti e hanno ricostruito episodi pregressi di minacce e vessazioni.

