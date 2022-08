Apollon Limassol vs Maccabi Haifa – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 8 agosto 2022) L’Apollon Limassol cercherà di compiere una miracolosa rimonta nelle qualificazioni alla Champions League ospitando martedì 9 agosto il Maccabi Haifa nel secondo turno degli ottavi di finale. La squadra cipriota, che è stata condannata a un’umiliante sconfitta per 4-0 nell’andata della scorsa settimana, arriva a questa partita senza vittorie da sei partite consecutive e cercherà di porre fine a questo periodo di inattività. Il calcio di inizio di Apollon Limassol vs Maccabi Haifa è previsto alle 19 Anteprima della partita Apollon Limassol vs Maccabi Haifa: a che punto sono le due squadre? Apollon Limassol L’Apollon ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) L’cercherà di compiere una miracolosa rimonta nelle qualificazioni alla Champions League ospitando martedì 9 agosto ilnel secondo turno degli ottavi di finale. La squadra cipriota, che è stata condannata a un’umiliante sconfitta per 4-0 nell’andata della scorsa settimana, arriva a questa partita senza vittorie da sei partite consecutive e cercherà di porre fine a questo periodo di inattività. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?L’...

infobetting : Apollon Limassol-Maccabi Haifa (qual. Champions League, 9 agosto ore 19:00): formazioni, quote, pronostici… - tupronostico1 : Apollon Limassol - Maccabi Haifa Apuesta: Maccabi Haifa By: nicolaes Fecha del… - Winflix1 : Pronostic Apollon Limassol - Maccabi Haifa | 09/08/2022 UEFA Champions League - VacanciesG : Assistant Store Manager - Era Department Store (ERA Apollon, Limassol) - Afropages : Sierra Leone Times - Maccabi Haifa beat Apollon Limassol in UEFA Champions League qualifier -