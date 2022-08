Alexis Sánchez rescinde il contratto con l’Inter per firmare per il Marsiglia (Di lunedì 8 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 08/08/2022 alle 19:47 est Il calciatore cileno ha terminato la sua relazione con la squadra nerazzurra e diventa free agent Tutto indica che firmerà gratuitamente per l’Olympique de Marseille, con il quale ha un accordo verbale per le prossime due stagioni Alessio Sanchez smetti di fare il calciatore Inter. L’attaccante cileno ha rescisso il contratto con la squadra italiana e diventerà free agent. Le informazioni indicano che la sua prossima destinazione sarà il Marsiglia olimpicadove firmerà un contratto di 3 milioni all’anno per le prossime due stagioni. A 33 anni, l’ex giocatore del Barça o dell’Arsenal potrebbe debuttare la prossima stagione nel calcio francese. Alexis lascia l’Inter con un totale di 109 ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 08/08/2022 alle 19:47 est Il calciatore cileno ha terminato la sua relazione con la squadra nerazzurra e diventa free agent Tutto indica che firmerà gratuitamente per l’Olympique de Marseille, con il quale ha un accordo verbale per le prossime due stagioni Alessio Sanchez smetti di fare il calciatore Inter. L’attaccante cileno ha rescisso ilcon la squadra italiana e diventerà free agent. Le informazioni indicano che la sua prossima destinazione sarà ilolimpicadove firmerà undi 3 milioni all’anno per le prossime due stagioni. A 33 anni, l’ex giocatore del Barça o dell’Arsenal potrebbe debuttare la prossima stagione nel calcio francese.lasciacon un totale di 109 ...

