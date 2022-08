VIDEO Moto2, GP Gran Bretagna: highlights e sintesi. Fernandez vince e allunga nel Mondiale, Vietti 6° (Di domenica 7 agosto 2022) Augusto Fernandez ha vinto il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale Moto2 che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo si è imposto grazie a uno stupendo sorpasso efettuato ai danni di Alonso Lopez nel corso dell’ultimo giro. L’iberico è così volato in testa alla classifica generale con 12 punti di vantaggio sul giapponese Ai Ogura (oggi quarto alle spalle del britannico Jake Dixon) e 15 sul nostro Celestino Vietti, soltanto sesto dietro ad Aron Canet dopo aver scontato un long lap penalty. Tony Arbolino si è fermato in dodicesima posizione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP di Gran Bretagna 2022, tappa del ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Augustoha vinto il GP di2022, tappa delche è andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo del Red Bull KTM Ajo si è imposto grazie a uno stupendo sorpasso efettuato ai danni di Alonso Lopez nel corso dell’ultimo giro. L’iberico è così volato in testa alla classifica generale con 12 punti di vantaggio sul giapponese Ai Ogura (oggi quarto alle spalle del britannico Jake Dixon) e 15 sul nostro Celestino, soltanto sesto dietro ad Aron Canet dopo aver scontato un long lap penalty. Tony Arbolino si è fermato in dodicesima posizione. Di seguito ilcon glie ladel GP di2022, tappa del ...

