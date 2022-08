sportli26181512 : Ronaldo, spunta un club a sorpresa: la risposta di CR7: Il Galatasaray si è interessato a Cristiano Ronaldo, riceve… - sportli26181512 : 'Manchester United, possibile concorrenza per Ronaldo: spunta l'idea Sané': Secondo il 'Daily Mail' i Red Devils sa… - RadioSportiva : Tramontata l'ipotesi Atletico Madrid, con i tifosi colchoneros che si sono schierati con un suo arrivo, Cristiano R… - calciatorisocia : ??Manchester United-Cristiano #Ronaldo, spunta l'offerta di una rivale: l’annuncio - Luxgraph : Sun: 'Manchester United-Cristiano Ronaldo, spunta l'offerta di una rivale' -

Calciomercato.com

...il Manchester United. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Bologna è finito nel mirino dei Red Devils, vista la posizione poco stabile di Martial e. Il ...Come riporta Tuttosport, sembra che il Manchester United ci stia pensando come sostituto di Cristiano. Il ruolo dell'austriaco ad Old Trafford sarebbe senza dubbio da comprimario, ma la ... Ronaldo, spunta un club a sorpresa: la risposta di CR7 Secondo il 'Daily Mail' i Red Devils sarebbero interessati all'esterno offensivo del Bayern Monaco, possibile alternativa ad Antony dell'Ajax: si restringono ulteriormente gli spazi per il portogheseNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...