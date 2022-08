Roger E Mosley è morto a 83 anni | ha interpretato Theodore T C Calvin in Magnum P I

(Di domenica 7 agosto 2022) L'attoreE. Moskey ènella mattina di domenica 7 agosto 2022, ha avuto una lunga carriera che l'ha portato a essere una star diP.I..E.all'età di 83nella mattina di domenica 7 agosto 2022, dopo essere diventato famoso in tutto il mondo con il ruolo di"T.C."nella serieP.I. Per ora non è stata svelata la causa della morte in modo ufficiale. L'attoreE.ha fatto parte del cast diP.I. per gli ottoin cui la serie è andata in onda, apparendo in 158 episodi, tornando poi sul set in occasione del reboot targato CBS con un piccolo cameo, ma interpretando un altro ...

E.è morto all'età di 83 anni nella mattina di domenica 7 agosto 2022, dopo essere diventato famoso in tutto il mondo con il ruolo di Theodore "T. C." Calvin nella serie Magnum P. I . Per ...Tutti, tutti e tre ottimi pugili, soprattutto Floyd Snr e, che per un motivo o per l'altro si ... Oltre ad Oscar de la Hoya, vanno menzionati anche Sugar Shane, Robert Guerrero, Miguel ... E' morto Roger E. Mosley, era 'TC' in Magnum PI Magnum, P.I. star Roger E. Mosley, who played the role of helicopter pilot Theodore “T.C.” Calvin alongside Tom Selleck in the original famed crime drama series, has passed away at 83 years old, ...Magnum PI star Roger E. Mosley has died aged 83 with his daughter making a heartbreaking tribute as she announced his death ...