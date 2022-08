Rita Rusic: «Sono una slava e il bon ton non mi appartiene. Mi piace giocare, sono una donna libera» (Di domenica 7 agosto 2022) Sul Messaggero un’intervista alla produttrice cinematografica Rita Rusic, ex di Cecchi Gori. Oggi ha 62 anni. Ricorda la prima estate da separata, nel 2000, a Sabaudia. «In pochi giorni fui tagliata fuori da ogni affare del Gruppo Cecchi Gori. In azienda non mi fecero entrare neanche per prendere le mie cose. Il telefono, che prima squillava senza sosta, si ammutolì. Sparirono tutti. Vittorio mi aveva fatto il vuoto intorno». Lei gli propose di continuare a lavorare insieme. «Non mi ascoltò e mi fece la guerra. Ormai con la testa, e i vizi, era andato». Quali vizi? La cocaina? «I vizi». Oggi vive in Italia, dove è rientrata dopo dieci anni a Miami. Cerca nuove storie da produrre. Ci mette i suoi soldi o, da ex milionaria, si allea con qualcuno? «Dipende. Non essendo ricca, visto che ho divorziato a zero lire, più di tanto non potrei». Non ha guadagnato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) Sul Messaggero un’intervista alla produttrice cinematografica, ex di Cecchi Gori. Oggi ha 62 anni. Ricorda la prima estate da separata, nel 2000, a Sabaudia. «In pochi giorni fui tagliata fuori da ogni affare del Gruppo Cecchi Gori. In azienda non mi fecero entrare neanche per prendere le mie cose. Il telefono, che prima squillava senza sosta, si ammutolì. Sparirono tutti. Vittorio mi aveva fatto il vuoto intorno». Lei gli propose di continuare a lavorare insieme. «Non mi ascoltò e mi fece la guerra. Ormai con la testa, e i vizi, era andato». Quali vizi? La cocaina? «I vizi». Oggi vive in Italia, dove è rientrata dopo dieci anni a Miami. Cerca nuove storie da produrre. Ci mette i suoi soldi o, da ex milionaria, si allea con qualcuno? «Dipende. Non essendo ricca, visto che ho divorziato a zero lire, più di tanto non potrei». Non ha guadagnato ...

