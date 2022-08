Ramsey redivivo | in gol pochi secondi dopo il debutto col Nizza – VIDEO

(Di domenica 7 agosto 2022) Esordio da sogno perche va in golil suo ingresso in campo con la maglia delUna manciata diè bastata ad Aaronper segnare il suo primo gol con la maglia del. Trademark. A minute into his debut. pic.twitter.com/XwC0CDL84Q— køaø (@Kayy Eh) August 7, 2022 Il centrocampista gallese è infatti entrato a un quarto d’ora dalla fine nella sfida contro il Tolosa e ha subito insaccato il pareggio con un perfetto inserimento a centro area. L'articolo proviene da Calcio News 24.

