Napoletano in “missione” in Irpinia | sorpreso a rubare batterie esauste

(Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – A conclusione di un’attività investigativa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno denunciato un 60enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile del reato di “Furto aggravato”. Il furto è stato compiuto ai danni di un negozio di autoricambi di Lioni: dall’apposito vano regolarmente chiuso, retrostante all’esercizio commerciale, il malfattore ha trafugato, in più occasioni, decine diper veicoli, che erano in attesa di essere smaltite. Quellefacevano gola perché contenenti piombo: le stesse, qualora immesse sul mercato clandestino del metallo, avrebbero fruttato un profitto di circa 2mila Euro. L’identificazione del presunto malfattore è stata resa possibile grazie allo sviluppo delle immagini riprese ...

