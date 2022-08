MotoGp Silverstone, trionfa Francesco Bagnaia. Ordine d'arrivo e classifica - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di domenica 7 agosto 2022) MotoGp oggi, Quartararo il più veloce nella prima giornata di libere. I risultati Roma, 7 agosto 2022 - Francesco Bagnaia , in sella a una Ducati, vince il Gp di Gran Bretagna disputato sul circuito ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)oggi, Quartararo il più veloce nella prima giornata di libere. I risultati Roma, 7 agosto 2022 -, in sella a una Ducati, vince il Gp di Gran Bretagna disputato sul circuito ...

SkySportMotoGP : ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ?… - SkySportMotoGP : ???? A SILVERSTONE VITTORIA DI DENNIS FOGGIA ? Tante cadute nel finale I RISULTATI ? - vivereitalia : MotoGP, Bagnaia trionfa a Silverstone: Vinales secondo - TraversoLunedi : Dal prossimo anno anche la #MotoGP utilizzerà la conformazione di #Silverstone prevista per la #F1, partendo da Ham… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Bagnaia in trionfo, Silverstone è sua ?? Completano il podio Vinales e Miller ???? Rivivi tutte le emozioni della gara… -