Morata si abbatte sulla Juventus e l’Atletico Madrid vince 4-0

Goal.com

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "sisulla Juventus ...... perché Allegri ha bisogno almeno di un altro acquisto in attacco oltre alla conferma di. Così come in difesa e a centrocampo ci si aspettano un paio di pedine importanti. Anche se Gatti ha ... Morata abbatte la Juventus: tripletta alla Continassa Il punto mercato dei bianconeri dopo il ko con l'Atletico Madrid di Alvaro. Non solo Paredes: sondaggio per Frattesi del Sassuolo ...Grande prova dell'ex giocatore bianconero, assoluto protagonista della sfida amichevole tra Juventus e Atletico Madrid.