LIVE Moto2, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Ogura comanda su Roberts e Fernandez, Vietti 8° (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 giri: Ogura si prende la vetta e si difende su Roberts e Fernandez PARTENZA – Scatta bene Roberts che imbocca per primo curva 1, quindi Ogura, Arenas e Lopez. 7° Vietti su Arbolino 15.31 Lo schieramento di partenza si sta nuovamente riempiendo. Pochi attimi e si parte sul serio! Sale la tensione a Silverstone!!!! 15.29 I piloti stanno attraversando lo splendido tracciato inglese che è lungo 5.9 chilometri. Bella cornice di pubblico (100.000 spettatori totali nel weekend) Ci sono tutti gli ingredienti per una Grande gara! 15.28 Si parte! I piloti lasciano la griglia di partenza del tracciato di Silverstone e si mettono in cammino. L’Italia ha già vinto con Foggia e Bagnaia oggi, arriverà il ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-18 giri:si prende la vetta e si difende suPARTENZA – Scatta beneche imbocca per primo curva 1, quindi, Arenas e Lopez. 7°su Arbolino 15.31 Lo schieramento di partenza si sta nuovamente riempiendo. Pochi attimi e si parte sul serio! Sale la tensione a Silverstone!!!! 15.29 I piloti stanno attraversando lo splendido tracciato inglese che è lungo 5.9 chilometri. Bella cornice di pubblico (100.000 spettatori totali nel weekend) Ci sono tutti gli ingredienti per unade gara! 15.28 Si parte! I piloti lasciano la griglia di partenza del tracciato di Silverstone e si mettono in cammino. L’Italia ha già vinto con Foggia e Bagnaia oggi, arriverà il ...

