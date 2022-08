La grande ammucchiata di Letta è pronta (Di domenica 7 agosto 2022) Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Impegno civico andranno insieme alle elezioni. “E’ stato raggiunto l’accordo elettorale tra il Pd, Sinistra Italiana ed Europa Verde. Un accordo oggetto di ampie discussioni tra i partiti, che si sono riuniti più volte”. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno con i leader dei tre partiti, è stata la copresidente di Europa Verde, Fiorella Zabatta. Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Impegno civico andranno insieme alle elezioni “Oggi, come segretario Pd, sono contento di poter presentare questo accordo elettorale, che a nostro avviso è necessario perché la legge elettorale per la parte uninominale obbliga a fare accordi”, ha detto il segretario dem, Enrico Letta, al fianco di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Noi siamo legati al mondo dei socialisti e democratici a livello Europeo, Azione e + Europa a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 7 agosto 2022) Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Impegno civico andranno insieme alle elezioni. “E’ stato raggiunto l’accordo elettorale tra il Pd, Sinistra Italiana ed Europa Verde. Un accordo oggetto di ampie discussioni tra i partiti, che si sono riuniti più volte”. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno con i leader dei tre partiti, è stata la copresidente di Europa Verde, Fiorella Zabatta. Pd, Sinistra Italiana, Europa Verde e Impegno civico andranno insieme alle elezioni “Oggi, come segretario Pd, sono contento di poter presentare questo accordo elettorale, che a nostro avviso è necessario perché la legge elettorale per la parte uninominale obbliga a fare accordi”, ha detto il segretario dem, Enrico, al fianco di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Noi siamo legati al mondo dei socialisti e democratici a livello Europeo, Azione e + Europa a ...

