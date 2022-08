Johnny Deep, le dichiarazioni choc della ex Ellen Barkin: “Mi drogò per fare sesso. Lo lasciai quando mi lanciò una bottiglia addosso” (Di domenica 7 agosto 2022) Johnny Deep torna protagonista del ciclone mediatico che lo vede coinvolto. Nonostante il processo contro l’ex moglie Amber Heard si sia chiuso da alcune settimane, in queste ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano il passato dell’attore. È stato reso disponibile infatti il contenuto della deposizione rilasciata dalla ex fidanzata Ellen Barkin in merito alla relazione con Deep avuta negli anni ‘90 (i due si erano conosciuti sul set del film Fear and Loathing in Las Vegas). Come riportato dal DailyMail, secondo quanto indicato dai procedimenti processuali, sembra proprio che la versione della donna sia la stessa relativa alle accuse della Heard. Nonostante Ellen sia comparsa in tribunale a Fairfax nel corso del processo che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)torna protagonista del ciclone mediatico che lo vede coinvolto. Nonostante il processo contro l’ex moglie Amber Heard si sia chiuso da alcune settimane, in queste ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano il passato dell’attore. È stato reso disponibile infatti il contenutodeposizione rilasciata dalla ex fidanzatain merito alla relazione conavuta negli anni ‘90 (i due si erano conosciuti sul set del film Fear and Loathing in Las Vegas). Come riportato dal DailyMail, secondo quanto indicato dai procedimenti processuali, sembra proprio che la versionedonna sia la stessa relativa alle accuseHeard. Nonostantesia comparsa in tribunale a Fairfax nel corso del processo che ha ...

