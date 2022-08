Fuga dalla Borsa: delisting impoveriscono il mercato (Di domenica 7 agosto 2022) Sono Tod’s, maison del lusso di Diego Della Valle, ed Exor, holding della famiglia Agnelli, le ultime due società in ordine temporale ad avere annunciato che lasceranno Piazza Affari. Il 3 agosto la famiglia Della Valle ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria su Tod’s finalizzata al delisting al prezzo di 40 euro per azione, con un esborso massimo di circa 338 milioni. Da inizio anno (prima della notizia dell’OPA) le azioni Tod’s hanno perso circa il 32%, con un minimo dell’anno a 28,42 euro segnato il 5 luglio. Ad agosto 2013 il titolo aveva toccato un massimo storico di 145 euro. Pochi giorni prima, Exor ha comunicato che lascerà Piazza Affari per quotarsi ad Amsterdam il 12 agosto. Il CdA della holding della famiglia Agnelli ha deliberato di cambiare la sede di quotazione per allinearla alla sua struttura legale di società di ... Leggi su quifinanza (Di domenica 7 agosto 2022) Sono Tod’s, maison del lusso di Diego Della Valle, ed Exor, holding della famiglia Agnelli, le ultime due società in ordine temporale ad avere annunciato che lasceranno Piazza Affari. Il 3 agosto la famiglia Della Valle ha deciso di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria su Tod’s finalizzata alal prezzo di 40 euro per azione, con un esborso massimo di circa 338 milioni. Da inizio anno (prima della notizia dell’OPA) le azioni Tod’s hanno perso circa il 32%, con un minimo dell’anno a 28,42 euro segnato il 5 luglio. Ad agosto 2013 il titolo aveva toccato un massimo storico di 145 euro. Pochi giorni prima, Exor ha comunicato che lascerà Piazza Affari per quotarsi ad Amsterdam il 12 agosto. Il CdA della holding della famiglia Agnelli ha deliberato di cambiare la sede di quotazione per allinearla alla sua struttura legale di società di ...

Henry_whites : RT @mittdolcino: La prossima a fare il delisting, dalla borsa italiana, azienda sanissima e che fa una barca inutili ancora non riflessi ne… - tur_ste : RT @mittdolcino: La prossima a fare il delisting, dalla borsa italiana, azienda sanissima e che fa una barca inutili ancora non riflessi ne… - mittdolcino : La prossima a fare il delisting, dalla borsa italiana, azienda sanissima e che fa una barca inutili ancora non rifl… - hiro_EQ_career : RT @6secondsita: Lo sapevate? ?????????? Identificare le emozioni può ridurne l'intensità, facendoci uscire dalla modalità 'lotta o fuga'. Quest… - PoliticaPerEwok : @_Nico_Piro_ dai per favore è gavazzoni, massimo rappresentante della 'fuga dei cervelli'.... non dall'italia è, da… -