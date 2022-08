Covid oggi Lazio, 2.461 contagi: a Roma 1.086 casi (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.984 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 agosto nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi (-338) sono stati individuati su 2.984 tamponi molecolari e 15.922 tamponi antigenici per un totale di 18.906 tamponi. Sono 910 i ricoverati (-24), 55 le terapie intensive (+2) e +5.129 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. I casi a Roma città sono a quota 1.086, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In particolare alla Asl Roma 1 sono 358 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Alla Asl Roma 2 sono 409 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.984 i nuovida coronavirus7 agosto nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi(-338) sono stati individuati su 2.984 tamponi molecolari e 15.922 tamponi antigenici per un totale di 18.906 tamponi. Sono 910 i ricoverati (-24), 55 le terapie intensive (+2) e +5.129 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%. Icittà sono a quota 1.086, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. In particolare alla Asl1 sono 358 i nuovie 1 decesso nelle ultime 24h. Alla Asl2 sono 409 i nuovie 1 decesso nelle ultime 24h. Alla ...

