"Con voi non vado avanti". Ufficiale: Calenda scarica il Pd, Letta è un leader finito (Di domenica 7 agosto 2022) "Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo proseguire con quest'alleanza. Lo ho comunicato prima di venire qui a Dario Franceschini, ma così non si poteva andare avanti". Ufficiale: Carlo Calenda scarica il Pd ed Enrico Letta in contrasto con l'ammucchiata plasmata dal segretario dem. Fatali gli ultimi ingressi: Nicola Fratoianni e Luigi Di Maio su tutto. Il leader di Azione conferma le indiscrezioni nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su La7. Insomma, il patto è già finito: per il Pd e Letta un rovinoso flop, un suicidio perfetto. Calenda, parlando con l'Annunziata, ha spiegato che "si tratta della decisione più sofferta della mia vita". Ma, ha ribadito, "questa alleanza è contraria a tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) "Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo proseguire con quest'alleanza. Lo ho comunicato prima di venire qui a Dario Franceschini, ma così non si poteva andare".: Carloil Pd ed Enricoin contrasto con l'ammucchiata plasmata dal segretario dem. Fatali gli ultimi ingressi: Nicola Fratoianni e Luigi Di Maio su tutto. Ildi Azione conferma le indiscrezioni nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su La7. Insomma, il patto è già: per il Pd eun rovinoso flop, un suicidio perfetto., parlando con l'Annunziata, ha spiegato che "si tratta della decisione più sofferta della mia vita". Ma, ha ribadito, "questa alleanza è contraria a tutto ...

