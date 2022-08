Cecilia Rodriguez e Ignazio in Sardegna. L’annuncio spiazza i fan: “Dopo vi racconto” (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo dei giorni di assoluto relax nell’incantevole Porto Cervo in Sardegna: le parole della modella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser negli ultimi giorni hanno raggiunto l’incantevole isola della Sardegna per le loro vacanze estive. I due ex gieffini si sono concessi una meritata vacanza all’insegna dell’amore e del divertimento lontani dal lavoro. Per Cecilia e Ignazio è stato un anno speciale ma intenso soprattutto ricco di esperienze ed opportunità lavorative. La modella ha realizzato diversi shooting importanti e lanciato le nuove collezioni del brand “Hinnominate” ideato con la sorella Belen e il fratello Jeremias. Ignazio invece è stato impegnato ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 agosto 2022)Moser stanno trascorrendo dei giorni di assoluto relax nell’incantevole Porto Cervo in: le parole della modellaMoser negli ultimi giorni hanno raggiunto l’incantevole isola dellaper le loro vacanze estive. I due ex gieffini si sono concessi una meritata vacanza all’insegna dell’amore e del divertimento lontani dal lavoro. Perè stato un anno speciale ma intenso soprattutto ricco di esperienze ed opportunità lavorative. La modella ha realizzato diversi shooting importanti e lanciato le nuove collezioni del brand “Hinnominate” ideato con la sorella Belen e il fratello Jeremias.invece è stato impegnato ...

