Birra e frutti di mare 500 euro | conto salatissimo | una truffa senza precedenti

(Di domenica 7 agosto 2022) Due birre, due cocktail e deidisono costati ben 500a due turisti americani in vacanza a Mykonos in Grecia. Al centro della bufera finisce il DK Oyster Bar, già accusato di conti troppo salati ed episodi ambigui. Questa volta l'accusa è stata mossa dall'avvocato statunitense Theodora McCormick che, in vacanza sull'isola insieme al marito, aveva deciso di aspettare il suo taxi sorseggiando un drink al bar. Al momento di pagare, però, ha avuto una spiacevole e costosa sorpresa. Stando alla versione dei due turisti, poi, la situazione sarebbe degenerata: quando i due hanno cercato di lamentarsi per il, sarebbero stati subito circondati da enormi camerieri. L'avvocato, 50 anni, ha raccontato tutto al The Sun Online. La donna ha spiegato di aver chiesto un menu che non sarebbe mai ...

ATarlox : @Il_Billa Vino 'de sables', birra al riso della Camargue, frutti di mare... dovevo correre un-giorno-si-e-un-giorno-pure per smaltire! ?? -

la Repubblica

... animata da canti, balli, cibi tradizionali e l'immancabile. Per 17 giorni tutto ruota attorno alla gigantesca ' Fruchtsäule ', una colonna alta 24 metri addobbata con fiori ee ...Occasione perfetta per un test e per verificare quantodi mare stiano bene insieme è il Galway International Oyster and Seafood Festival , in programma dal 22 al 25 settembre. Altra ... Con frutta e bacche la birra sa d’estate L’alta valle del Savio, da Sàrsina, Bagno di Romagna, a Verghereto, ha messo in vetrina, davanti al ministro del turismo, Massimo Garavaglia, le sue eccellenze. Ma si è parlato anche di problemi di cu ...Il 5 agosto in tutto il globo si brinda in onore della birra, è la giornata internazionale dedicata a una delle bevande più antiche al mondo è una scusa perfetta per concedersi un viaggio in Irlanda t ...