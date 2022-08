Bennet: “Gli scarti delle pescherie dal 2006 rifiuti speciali” (Di domenica 7 agosto 2022) di Monica De Santis “Gli scarti delle pescherie non sono diventati ora un rifiuto diverso da quelli dei fruttivendoli, lo sono già dal lontano 2006”. Nuova precisazione del presidente di?Salerno?Pulita Vincenzo?Bennet in risposta ad un’intervista rilasciata da un pescivendolo ambulante che lamentava una nuova tassa per chi come lui vende prodotti ittici. La nuova tassa in realtà, come spiega Bennet non esiste, o meglio esiste dal 2006 quando il decreto legislativo n.152 li ha classificati come SOA, acronimo che sta per sottoprodotti di origine animale, come ben sanno i titolari di pescherie e macellerie cittadine che da anni conferiscono i loro scarti a ditte specializzate. “Nel merito della vicenda, – ha precisato il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 agosto 2022) di Monica De Santis “Glinon sono diventati ora un rifiuto diverso da quelli dei fruttivendoli, lo sono già dal lontano”. Nuova precisazione del presidente di?Salerno?Pulita Vincenzo?in risposta ad un’intervista rilasciata da un pescivendolo ambulante che lamentava una nuova tassa per chi come lui vende prodotti ittici. La nuova tassa in realtà, come spieganon esiste, o meglio esiste dalquando il decreto legislativo n.152 li ha classificati come SOA, acronimo che sta per sottoprodotti di origine animale, come ben sanno i titolari die macellerie cittadine che da anni conferiscono i loroa dittezzate. “Nel merito della vicenda, – ha precisato il ...

gsantambrogio1 : RT @enzo_dirosa: @gsantambrogio1 @MassimoGiordani @Federdis @twitmarcomagli @Bennet_official @g_caprotti @erealacci @anitalissona @scarci @… - enzo_dirosa : @gsantambrogio1 @MassimoGiordani @Federdis @twitmarcomagli @Bennet_official @g_caprotti @erealacci @anitalissona… - jiullare : @PRIMOSEEKER Allora, lo so. Ho sempre usato bennet da inizio gioco e gli hi cambiato tantissime build, l'ho portato… - lorenzo_monzo : RT @gsantambrogio1: Gli imprenditori VèGè sono proprio fighi. ?? In ogni formato, in questi primi 7 mesi dell’anno, performano infatti il do… - gsantambrogio1 : RT @gsantambrogio1: Gli imprenditori VèGè sono proprio fighi. ?? In ogni formato, in questi primi 7 mesi dell’anno, performano infatti il do… -