Barcellona, Kessie e Lewandoski? Mancano i soldi: rischiano di stare fuori (Di domenica 7 agosto 2022) Tutti se lo chiedono, nessuno sa cosa rispondere: il Barcellona che fino all'anno scorso sembrava in default finanziario come può permettersi un mercato così faraonico? La strategia è una scommessa: troviamo denaro, lo investiamo tutto e subito, alziamo il valore della rosa, vinciamo e restituiamo tutto in futuro. Cosa già successa. È creativo il modo con cui la società blaugrana sta raccogliendo i soldi: vendendo se stessa. O meglio, sta cedendo alcuni asset aziendali. Prima il 15% dei diritti tv dei prossimi 25 anni per 315 milioni, così li ha pronti all'uso anziché diluiti, poi si è inventata la cessione del 25% di Barça Studios, l'azienda che crea i contenuti multimediali del club, a Socios.com (ex main sponsor dell'Inter) in cambio di 100 milioni. Un ulteriore 24,5% sarebbe in attesa di acquirenti alla stessa cifra. Sono vendite secondarie e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Tutti se lo chiedono, nessuno sa cosa rispondere: ilche fino all'anno scorso sembrava in default finanziario come può permettersi un mercato così faraonico? La strategia è una scommessa: troviamo denaro, lo investiamo tutto e subito, alziamo il valore della rosa, vinciamo e restituiamo tutto in futuro. Cosa già successa. È creativo il modo con cui la società blaugrana sta raccogliendo i: vendendo se stessa. O meglio, sta cedendo alcuni asset aziendali. Prima il 15% dei diritti tv dei prossimi 25 anni per 315 milioni, così li ha pronti all'uso anziché diluiti, poi si è inventata la cessione del 25% di Barça Studios, l'azienda che crea i contenuti multimediali del club, a Socios.com (ex main sponsor dell'Inter) in cambio di 100 milioni. Un ulteriore 24,5% sarebbe in attesa di acquirenti alla stessa cifra. Sono vendite secondarie e ...

FBiasin : Il #Barcellona pur di completare una campagna acquisti faraonica (Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christense… - Frances54325203 : È quello che mi chiedo anch'io,prenderemo il centrocampista il 31 agosto forse quando è da gennaio che Kessie ha fi… - eterocromia_ : RT @marcomaioli1: All or nothing ma dedicato ai giocatori del Barcellona non registrati, una stagione a seguire Kessiè che esplora la costa… - TM7516 : RT @FBiasin: Il #Barcellona pur di completare una campagna acquisti faraonica (Kessiè, Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen e ne vogl… - PaolaRgnm : RT @MilanCritic: #Kessie si è andato a infilare in una realtà paradossale a #Barcellona. Ben gli sta. Chi troppo vuole.... -