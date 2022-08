Arte e sostenibilità, è declinata al femminile la prima edizione del contest “Second Life: tutto torna” (Di domenica 7 agosto 2022) Arte & sostenibilità fanno rima con donna. “Second Life: tutto torna” è un concorso dedicato alle opere di giovani artisti che scelgono di interrogare la loro vena creativa sul rapporto con la sostenibilità, uno dei valori di massima attenzione del nostro tempo. declinata in campo ambientale, sociale ed economico, è l’obiettivo a cui l’Agenda Onu 2030 assegna un imperativo profondo: “Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura”. La prima edizione del contest, promosso da Alia Servizi Ambientali SpA – l’azienda che gestisce il ciclo ambientale in Toscana, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia – ha visto la pArtecipazione ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 7 agosto 2022)fanno rima con donna. “” è un concorso dedicato alle opere di giovani artisti che scelgono di interrogare la loro vena creativa sul rapporto con la, uno dei valori di massima attenzione del nostro tempo.in campo ambientale, sociale ed economico, è l’obiettivo a cui l’Agenda Onu 2030 assegna un imperativo profondo: “Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura”. Ladel, promosso da Alia Servizi Ambientali SpA – l’azienda che gestisce il ciclo ambientale in Toscana, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia – ha visto la pcipazione ...

