Al via NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 | le trame degli episodi in onda il 7 e 14 agosto

Today.it

Domenica 7 agosto viene trasmesso il primo episodio della tredicesima stagione della serie poliziesca. Facciamo un riepilogo su ciò che abbiamo già visto e su ciò che ci attende ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...