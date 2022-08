Vacanze, al via l’esodo di agosto: bollino nero e stop ai tir (Di sabato 6 agosto 2022) Sono le ore più complicate, con il bollettino che diventa nero per poi tornare rosso a partire dal pomeriggio e per tutta la domenica 7 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 6 agosto 2022) Sono le ore più complicate, con il bollettino che diventaper poi tornare rosso a partire dal pomeriggio e per tutta la domenica 7

Mana_RD : @Dissidente62 Buongiorno. Mio padre era orafo e orologiaio. Avrei dovuto imparare il mestiere, ma mi è stato strapp… - sonohomosapiens : Il Western dei Duri - Esercizio di doppiaggio (e ridoppiaggio) - LevanteBioStore : Prima della chiusura per le #vacanze di #agosto ecco l'orario per la prossima settimana. #LBSLifestyle. #Como Via… - LauraOtb : @heartbreakgvrI Mi sento in colpa con mia mamma perché voleva andare via quel weekend e se mi devono venire a prend… - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? #Vacanze, al via l’esodo di agosto: bollino nero e stop ai #tir. Sono le ore più complicate, con il bollettino che diventa… -