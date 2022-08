ANSA_med : Migranti: Tunisia sventa 7 partenze verso l'Italia. 59 le persone soccorse in varie regioni del Paese nordafricano… - ANSA_med : Migranti: Tunisia sventa 7 partenze verso l'Italia -

La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, "17 operazioni di attraversamento delle frontiere marittime", traendo in salvo 255 migranti a bordo di imbarcazioni in ...La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 27 e il 28 luglio, in varie regioni del Paese, 7 tentativi di "attraversamento illegale delle frontiere marittime, salvando in mare 59 ... Tunisia sventa 17 partenze di migranti in una sola notte La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, "17 operazioni di attraversamento delle frontiere marittime", traendo in salvo 255 migranti a bordo di imbarcazioni in dif ...(ANSA) - TUNISI, 29 LUG - La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 27 e il 28 luglio, in varie regioni del Paese, 7 tentativi di "attraversamento illegale delle frontiere marittime ...