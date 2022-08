Scacchi, Olimpiadi 2022: Italia Open pari con la Moldavia, femminile ko con la Spagna. Fenomeno Gukesh: batte Caruana ed è 8/8! (Di sabato 6 agosto 2022) Ancora una giornata piena di emozioni alle Olimpiadi Scacchistiche 2022, in corso di svolgimento a Chennai e che, se oggi vivono di sola Scacchiera, domani avranno un’ulteriore appendice con le elezioni del presidente della FIDE, che saranno tesissime per lo scontro Dvorkovich-Baryshpolets e tutto quel che gravita inevitabilmente intorno. Sulle 64 case, invece, oggi l’Italia non porta a casa alcuna vittoria, ma può guardare con una certa fiducia agli ultimi tre turni. Il tutto mentre un ciclone Gukesh si sta abbattendo su Chennai. Open: Italia-Moldavia 2-2 Ivan Schitco (2509)-Daniele Vocaturo (2616) 0.5-0.5 L’atteggiamento intraprendente del Maestro Internazionale moldavo, che è in odor di passaggio a Grande Maestro ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Ancora una giornata piena di emozioni allestiche, in corso di svolgimento a Chennai e che, se oggi vivono di solaera, domani avranno un’ulteriore appendice con le elezioni del presidente della FIDE, che saranno tesissime per lo scontro Dvorkovich-Baryshpolets e tutto quel che gravita inevitabilmente intorno. Sulle 64 case, invece, oggi l’non porta a casa alcuna vittoria, ma può guardare con una certa fiducia agli ultimi tre turni. Il tutto mentre un ciclonesi sta abndo su Chennai.2-2 Ivan Schitco (2509)-Daniele Vocaturo (2616) 0.5-0.5 L’atteggiamento intraprendente del Maestro Internazionale moldavo, che è in odor di passaggio a Grande Maestro ...

