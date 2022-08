(Di sabato 6 agosto 2022) Il Pd all'attacco con una durezza mai vista fino ad ora. 'Oggi, forse per rosicchiare qualche margine di visibilità in più, Matteotrova il tempo e l'audacia di dare lezioni al...

Repostate21 : Pd durissimo con Renzi: “Ha tentato di affondare il partito prima di fuggire, nessuno lo vuole” - mayehmproject : con ade ed eolo sto globalwarming sta pestando durissimo, pare un phon sul mondo #GlobalWarming - globalistIT : - FilippoB8 : @beaglelaziale Vero, io son già con il cazzo durissimo con il duo serbo a centrocampo - szilviade_ : RT @bagnodifieno: A Pedroi,in alta Val Aurina.Che valle bellissima!Con i pensionati a visitare le ex-miniere di rame,un museo che testimoni… -

...praticamente la totalità degli elettori e dei militanti del Pd abbia maturato un giudizio,... Occhi di tigre è uno slogan usato da Letta per definire lo spiritocui i candidati Pd devono ...I dem: 'Sull'ex sindaco giudizioe senza appello'. La replica di Italia Viva: 'Noi non viviamo di rancori personali'. Intanto nel Pd si stringono i tempi per un'intesaSinistra italiana, dopo l'oki Verdi“Credo che il motivo per cui Letta abbia parlato con tutti tranne che con noi sia legato a piccole ... degli elettori e dei militanti del Pd abbia maturato un giudizio durissimo, senz’appello, su di ...Botta e risposta tra il Partito democratico e Italia viva in vista delle elezioni politiche di fine settembre. La polemica di giornata è iniziata con un'intervista di Matteo Renzi al Corriere della Se ...