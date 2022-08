Parma, Pecchia: “Contro la Salernitana si comincia a fare sul serio” (Di sabato 6 agosto 2022) Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida Contro la Salernitana nei sedicesimi di Coppa Italia. Queste le sue sensazioni: “Loro vengono da diverse partite fatte con qualità e forza. Hanno fatto qualcosa di straordinario nella parte finale dell’ultimo campionato. Faccio i complimenti a Nicola perché il suo lavoro è stato fantastico. Ha fatto un’impresa con forza, qualità e coraggio. Troveremo una squadra in grado di fare queste cose e sarà una bella prova in un ambiente molto stimolante. La mia squadra, nonostante il caldo, sta lavorando con grande applicazione. E questa è la cosa più bella ma anche più complicata per ogni allenatore. Per alcuni giocatori i dubbi sono legati alla condizione, perché tornano da un lungo infortunio. Parlo soprattutto ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Fabio, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfidalanei sedicesimi di Coppa Italia. Queste le sue sensazioni: “Loro vengono da diverse partite fatte con qualità e forza. Hanno fatto qualcosa di straordinario nella parte finale dell’ultimo campionato. Faccio i complimenti a Nicola perché il suo lavoro è stato fantastico. Ha fatto un’impresa con forza, qualità e coraggio. Troveremo una squadra in grado diqueste cose e sarà una bella prova in un ambiente molto stimolante. La mia squadra, nonostante il caldo, sta lavorando con grande applicazione. E questa è la cosa più bella ma anche più complicata per ogni allenatore. Per alcuni giocatori i dubbi sono legati alla condizione, perché tornano da un lungo infortunio. Parlo soprattutto ...

