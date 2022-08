Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Johann Zarco centra la pole position nel Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1’57?767 precedendo lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales (1’57?865) e l’australiano Jack Miller (1’57?931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila. Brutta caduta per il pilota dell’Aprilia Aleix Espargaró all’inizio delle quarte prove libere. Lo spagnolo è stato sbalzato violentemente dalla sua moto ed è uscito dolorante, accompagnato a braccia dai commissari. Dopo il controllo al centro medico, il pilota dell’Aprilia, secondo nella classifica mondiale, è tornato ai box pronto a scendere in pista per il Q2: lamenta un dolore al calcagno destro (ha fatto un’infiltrazione) ma per il resto sta bene. ... Leggi su funweek (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – Johanncentra laposition nel Gp dinella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1’57?767 precedendo lo spagnolo dell’Aprilia Maverick(1’57?865) e l’australiano Jack(1’57?931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila. Brutta caduta per il pilota dell’Aprilia Aleix Espargaró all’inizio delle quarte prove libere. Lo spagnolo è stato sbalzato violentemente dalla sua moto ed è uscito dolorante, accompagnato a braccia dai commissari. Dopo il controllo al centro medico, il pilota dell’Aprilia, secondo nella classifica mondiale, è tornato ai box pronto a scendere in pista per il Q2: lamenta un dolore al calcagno destro (ha fatto un’infiltrazione) ma per il resto sta bene. ...

fra_menna96 : #MotoGP: #Zarco conquista la pole a #Silverstone, ecco la sintesi delle qualifiche - lifestyleblogit : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna - - LocalPage3 : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna - italiaserait : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna - fisco24_info : Motomondiale, Zarco in pole davanti a Vinales e Miller al Gp di Gran Bretagna: (Adnkronos) - Sul circuito di Silver… -