Motomondiale: Gp Gran Bretagna, pole di Fernandez in Moto2 (Di sabato 6 agosto 2022) Silverstone, 6 ago. - (Adnkronos) - Augusto Fernandez centra la pole del Gp di Gran Bretagna nella classe Moto2. Sul circuito di Silverstone lo spagnolo, leader del mondiale in coabitazione con Celestino Vietti, gira in 2'04"103 precedendo lo statunitense Joe Roberts (+0.034) e il giapponese Ai Ogura (+0.177) che nella classifica iridata insegue a un solo punto. Vietti, che in gara dovrà scontare un Long Lap Penalty per irregolarità nelle prove di partenza, realizza il quinto tempo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Silverstone, 6 ago. - (Adnkronos) - Augustocentra ladel Gp dinella classe. Sul circuito di Silverstone lo spagnolo, leader del mondiale in coabitazione con Celestino Vietti, gira in 2'04"103 precedendo lo statunitense Joe Roberts (+0.034) e il giapponese Ai Ogura (+0.177) che nella classifica iridata insegue a un solo punto. Vietti, che in gara dovrà scontare un Long Lap Penalty per irregolarità nelle prove di partenza, realizza il quinto tempo.

