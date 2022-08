MotoGP, Jorge Martin: “Posso essere contento, ho un buon feeling con la moto” (Di sabato 6 agosto 2022) Jorge Martin esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12ma competizione del motomondiale 2022. Nono tempo quest’oggi per l’iberico di Ducati, in griglia domani alle spalle di Enea Bastianini (Gresini) e Marco Bezzecchi (VR46). Lo spagnolo ha riportato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Oggi è stato un vero peccato perché speravo in qualcosa di più della nona posizione. In ogni caso Posso ritenermi contento dopo questa impegnativa giornata”. Ducati guarda con fiducia alla competizione di domani anche dopo la pole-position di Johann Zarco (Ducati Pramac), semplicemente perfetto durante il turno di oggi che ha saputo concludere davanti allo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) ed all’australiano Jack Miller ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, 12ma competizione delmondiale 2022. Nono tempo quest’oggi per l’iberico di Ducati, in griglia domani alle spalle di Enea Bastianini (Gresini) e Marco Bezzecchi (VR46). Lo spagnolo ha riportato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Oggi è stato un vero peccato perché speravo in qualcosa di più della nona posizione. In ogni casoritenermidopo questa impegnativa giornata”. Ducati guarda con fiducia alla competizione di domani anche dopo la pole-position di Johann Zarco (Ducati Pramac), semplicemente perfetto durante il turno di oggi che ha saputo concludere davanti allo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) ed all’australiano Jack Miller ...

