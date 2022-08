Maltempo, temporali e frane al Nord (Di sabato 6 agosto 2022) - Per prudenza si è deciso di evacuare numerose abitazioni nella zona di Pozza di Fassa insieme a personale e ospiti di alcuni alberghi Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 agosto 2022) - Per prudenza si è deciso di evacuare numerose abitazioni nella zona di Pozza di Fassa insieme a personale e ospiti di alcuni alberghi

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro, venerdì #29luglio, in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolz… - white_rabbit_84 : RT @LFVSuedtirol: #Infointervento: 06.08.22 - maltempo Alta Pusteria - i lavori di ripristino dopo i forti temporali di ieri sono in corso.… - stefano_pancini : RT @PiacenzaSera: Maltempo e temporali, scatta l’allerta “gialla” in tutta l’Emilia Romagna - Nuova allerta per rischio temporali. L’avviso… - infoitinterno : Maltempo e temporali, scatta l'allerta 'gialla' in tutta l'Emilia Romagna - cambionnome : RT @PiacenzaSera: Maltempo e temporali, scatta l’allerta “gialla” in tutta l’Emilia Romagna - Nuova allerta per rischio temporali. L’avviso… -