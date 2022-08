L’attrice Anne Heche ferita gravemente in un incidente d’auto (Di sabato 6 agosto 2022) L’attrice Anne Heche si trovava alla guida della sua auto quando, forse a causa dell’alta velocità, ne ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ. A seguito dell’impatto il mezzo, una Mini Cooper blu, ha poi preso fuoco. L’attrice potrebbe aver riportato ustioni, stando alle fonti citate da persone a conoscenza dell’incidente. Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022 I vigili del fuoco di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 agosto 2022)si trovava alla guida della sua auto quando, forse a causa dell’alta velocità, ne ha perso il controllo e si è andata a schiantare contro un’abitazione di Los Angeles. A darne la notizia sono stati media locali come la CNN e il sito TMZ. A seguito dell’impatto il mezzo, una Mini Cooper blu, ha poi preso fuoco.potrebbe aver riportato ustioni, stando alle fonti citate da persone a conoscenza dell’. Here’s the now mangled vehicle owned by actressbeing towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022 I vigili del fuoco di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e domare le ...

