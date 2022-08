Inter-Villarreal LIVE, le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia Skriniar e Gosens, out Brozovic (Di sabato 6 agosto 2022) Ultima amichevole pre-campionato per l'Inter, che gioca con il Villarreal allo Stadio Adriatico di Pescara (calcio d'inizio alle ore... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Ultima amichevole pre-campionato per l', che gioca con ilallo Stadio Adriatico di Pescara (calcio d'inizio alle ore...

tvdellosport : ??INTER, PROBLEMI PER BROZOVIC Il centrocampista non prenderà parte alla sfida contro il Villarreal per un problem… - sportmediaset : Niente Villarreal per Brozovic: affaticamento al polpaccio, Inzaghi non rischia #inter - Inter : Quando ti ricordi che Inter-Villarreal è in esclusiva su @Inter_TV, Inter official app e - cmdotcom : #InterVillarreal LIVE, le formazioni ufficiali: #Inzaghi rilancia #Skriniar e #Gosens, out #Brozovic #Inter… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione ufficiale dell'@Inter per la sfida contro il @VillarrealCF -