I progressisti sul Titanic Fassina | “Follia aver rotto con i 5 Stelle”

Stefano Fassina, deputato di Leu, come valuta la tarantella tra Letta, Calenda, Fratoianni e Bonelli? "Mi sembra tutto una Follia. Vedo atteggiamenti scomposti, a partire da quelli di Carlo Calenda. Ma a mio avviso è folle la rottura del Pd col M5S, perché, nonostante le valutazioni che sono state fatte nel passaggio sull'ultima fiducia al Senato, si sarebbe dovuto ugualmente provare a costruire un'alleanza elettorale con i Cinque Stelle. Le condizioni di fondo maturate in anni di governo, soprattutto in alcune Regioni, dovevano far premio rispetto al passaggio al Senato. La questione è che il Pd non avrebbe dovuto assumere quel passaggio sul governo Draghi come elemento discriminante. E altrettante responsabilità, lo dico con uguale franchezza, mi pare le abbia il M5S che ha privilegiato la strada del 'soli contro tutti'.

