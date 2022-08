Giusy Buscemi mamma per la terza volta | il dolce annuncio sui social

(Di sabato 6 agosto 2022)è diventataper la. Il lieto evento è avvenuto il 31 luglio 2022, ma lei stessa ha deciso di attendere qualche giorno prima di dare l’ufficiale tramite il suo profilo Instagram. “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00, è venuto alla luce Elia Maria Michelini! Che dono immenso la vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco” – si legge nel suo post, in cui appare evidente tutta la gioia del momento. A corredo delle sue parole ci sono anche alcuni scatti davvero dolcissimi, in cui si vede il neonato dormire, uno in cui lo allatta e uno in cui il papà lo bacia sulla testa insieme ai suoi fratelli., nonostante sia una delle attrici ...

Giusy Buscemi nota al publico per essere l'attrice di Doc e una ex Miss Italia, nelle scorse ore ha dato un lieto annuncio sui social. La 29enne dopo aver messo al mondo il suo terzo figlio, ha condiviso la gioia sui social. Elia Maria è nato il 31 luglio.