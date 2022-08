Gaza: si ferma la centrale elettrica. Notte di bombardamenti e razzi - Esteri - quotidiano.net (Di sabato 6 agosto 2022) Attacco di Israele a Gaza: uccisi leader jihadisti. Richiamati 25mila riservisti Tel Aviv, 6 agosto 2022 - Aumenta la tensione a Gaza , dove nella Notte sono proseguiti i bombardamenti israeliani e i ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Attacco di Israele a: uccisi leader jihadisti. Richiamati 25mila riservisti Tel Aviv, 6 agosto 2022 - Aumenta la tensione a, dove nellasono proseguiti iisraeliani e i ...

NomeEssere : RT @IlPrimatoN: Tel Aviv non ferma i raid sulla striscia di Gaza: 'Proseguire l'operazione Breaking dawn (sorgere dell’alba, ndr)' https:/… - IlPrimatoN : Tel Aviv non ferma i raid sulla striscia di Gaza: 'Proseguire l'operazione Breaking dawn (sorgere dell’alba, ndr)' - yoghi1954 : Il 28enne giovane palestinese Osama Al-Souri ha ceduto alle ferite riportate dopo che gli attacchi aerei israeliani… - gianfum : RT @FedericaSemper: Ancora. israele non si ferma. Sempre così. Sempre contro Gaza e i 2 milioni e mezzo di Palestinesi in un piccolissimo l… - SgrazX : RT @FedericaSemper: Ancora. israele non si ferma. Sempre così. Sempre contro Gaza e i 2 milioni e mezzo di Palestinesi in un piccolissimo l… -