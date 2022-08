Elezioni, accordo PD-SI-Verdi. Letta: “Patto per la Costituzione” (Di sabato 6 agosto 2022) accordo per le Elezioni – ma non di Governo – fra PD, Sinistra Italiana e Verdi. Punti comuni: impedire la vittoria del Centrodestra e difendere la Costituzione dal possibile cambiamento in arrivo (presidenzialismo e autonomia regionale differenziata). “Sono contento di questo accordo per le Elezioni. Necessario, a nostro avviso, perché questa legge elettorale obbliga a fare accordi: la solitudine è penalizzata” ha detto il segretario del PD, Enrico Letta in conferenza stampa con il segretario di SI, Nicola Fratoianni e il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli. “Oggi – ha specificato Letta – sigliamo questo accordo elettorale, collegato allo spirito della legge elettorale: significa orientare l’esito del Parlamento.” ... Leggi su velvetmag (Di sabato 6 agosto 2022)per le– ma non di Governo – fra PD, Sinistra Italiana e. Punti comuni: impedire la vittoria del Centrodestra e difendere ladal possibile cambiamento in arrivo (presidenzialismo e autonomia regionale differenziata). “Sono contento di questoper le. Necessario, a nostro avviso, perché questa legge elettorale obbliga a fare accordi: la solitudine è penalizzata” ha detto il segretario del PD, Enricoin conferenza stampa con il segretario di SI, Nicola Fratoianni e il co-portavoce dei, Angelo Bonelli. “Oggi – ha specificato– sigliamo questoelettorale, collegato allo spirito della legge elettorale: significa orientare l’esito del Parlamento.” ...

