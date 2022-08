Dopo mesi di siccità arriva la pioggia (Di sabato 6 agosto 2022) AGI - arrivano alcune piogge Dopo mesi di siccità proprio durante il Solleone: tra metà luglio e metà agosto il Sole si trova nel segno zodiacale del Leone e per questo la fase calda di questo periodo viene definita Solleone. Ciò nonostante, l'anticiclone africano scricchiolerà proprio nei prossimi giorni favorendo l'arrivo di alcune piogge, ma soprattutto di temporali a tratti anche forti: da oggi fino a mercoledì si aprirà una fase più instabile con correnti fresche di lontana estrazione scandinava. Gli accumuli pluviometrici medi previsti sono di circa 40-50 mm sulle Alpi, 20-30 mm in Pianura Padana, 20-40 mm sull'Appennino centro-meridionale: in prevalenza saranno fenomeni effimeri, temporaleschi e non ridurranno l'estrema siccità presente. Piogge anche al Centro-Sud: l'aria diventerà più secca e ... Leggi su agi (Di sabato 6 agosto 2022) AGI -no alcune pioggediproprio durante il Solleone: tra metà luglio e metà agosto il Sole si trova nel segno zodiacale del Leone e per questo la fase calda di questo periodo viene definita Solleone. Ciò nonostante, l'anticiclone africano scricchiolerà proprio nei prossimi giorni favorendo l'arrivo di alcune piogge, ma soprattutto di temporali a tratti anche forti: da oggi fino a mercoledì si aprirà una fase più instabile con correnti fresche di lontana estrazione scandinava. Gli accumuli pluviometrici medi previsti sono di circa 40-50 mm sulle Alpi, 20-30 mm in Pianura Padana, 20-40 mm sull'Appennino centro-meridionale: in prevalenza saranno fenomeni effimeri, temporaleschi e non ridurranno l'estremapresente. Piogge anche al Centro-Sud: l'aria diventerà più secca e ...

