De Laurentiis-Canale 21 arriva la risposta di Umberto Chiariello (Di sabato 6 agosto 2022) Umbero Chiariello ha risposto alle parole di Aurelio De Laurentiis all’inviato di Canale 21, Manuel Parlato. Aurelio De Laurentiis ha negato un’intervista a Manuel Parlato di Canale 21: “Ci sono persone poco intelligenti“. Così il presidente del Napoli ha liquidato il giornalista della tv campana che gli aveva chiesto di dire almeno una battuta su Giacomo Raspadori. Ieri sera Aurelio De Laurentiis invitato alla serata di gala al War Museum a Castel di Sangro, così approfittando dell’evento il giornalista ha cercato di strappare una dichiarazione sull’incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, una notizia di estrema attualità che interessava tutti i tifosi azzurri in attesa di conoscere novità sul calciomercato. In realtà interessava molto anche il preoccupatissimo Luciano ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022) Umberoha risposto alle parole di Aurelio Deall’inviato di21, Manuel Parlato. Aurelio Deha negato un’intervista a Manuel Parlato di21: “Ci sono persone poco intelligenti“. Così il presidente del Napoli ha liquidato il giornalista della tv campana che gli aveva chiesto di dire almeno una battuta su Giacomo Raspadori. Ieri sera Aurelio Deinvitato alla serata di gala al War Museum a Castel di Sangro, così approfittando dell’evento il giornalista ha cercato di strappare una dichiarazione sull’incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, una notizia di estrema attualità che interessava tutti i tifosi azzurri in attesa di conoscere novità sul calciomercato. In realtà interessava molto anche il preoccupatissimo Luciano ...

napolipiucom : De Laurentiis-Canale 21 arriva la risposta di Umberto Chiariello #canale21 #chiariello #DeLaurentiis… - edtriple70 : Da sottoscrivere ogni sillaba - CristianoC83 : RT @Chiariello_CS: @lucacerchione @manuelparlato Sono curioso di sapere come sono classificato attualmente nella sua visione, dato che per… - NapoletanoFier1 : RT @Chiariello_CS: @lucacerchione @manuelparlato Sono curioso di sapere come sono classificato attualmente nella sua visione, dato che per… - Antonio04961782 : RT @Chiariello_CS: @lucacerchione @manuelparlato Sono curioso di sapere come sono classificato attualmente nella sua visione, dato che per… -