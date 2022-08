Canone Rai: cosa cambierà nel 2023, i dettagli (Di sabato 6 agosto 2022) Siamo ormai giunti al mese di Agosto, pertanto il 2023 è sempre più vicino: cambierà qualcosa in relazione al Canone Rai? Scopriamolo. Poche settimane fa, il Premier Mario Draghi ha consegnato le sue dimissioni, in seguito alla mancanza di fiducia proposta dal Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Questo significa che nel mese di settembre, tutti i cittadini italiani saranno chiamati a votare in modo da eleggere il nuovo Premier. Nel frattempo, tutte le iniziative economiche e finanziare sono da considerarsi bloccate, in quanto sarà facoltà del nuovo Presidente del Consiglio scegliere se rinnovarle oppure abolirle per inserirne di nuove. Canone Rai (Qui Finanza)Tra i grandi interrogativi riferiti alla formazione del nuovo Governo, non possiamo non parlare del ... Leggi su formatonews (Di sabato 6 agosto 2022) Siamo ormai giunti al mese di Agosto, pertanto ilè sempre più vicino:qualin relazione alRai? Scopriamolo. Poche settimane fa, il Premier Mario Draghi ha consegnato le sue dimissioni, in seguito alla mancanza di fiducia proposta dal Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Questo significa che nel mese di settembre, tutti i cittadini italiani saranno chiamati a votare in modo da eleggere il nuovo Premier. Nel frattempo, tutte le iniziative economiche e finanziare sono da considerarsi bloccate, in quanto sarà facoltà del nuovo Presidente del Consiglio scegliere se rinnovarle oppure abolirle per inserirne di nuove.Rai (Qui Finanza)Tra i grandi interrogativi riferiti alla formazione del nuovo Governo, non possiamo non parlare del ...

giampietrogiova : RT @laura_ceruti: Il #Tg1 è un telegiornale vergognoso, questa Rai non merita il canone,non si può parlare delle accozzaglie di dx e sx che… - AlvisiConci : RT @laura_ceruti: Il #Tg1 è un telegiornale vergognoso, questa Rai non merita il canone,non si può parlare delle accozzaglie di dx e sx che… - TheForgottenM13 : @AlessioParodi6 @Luca9807 @freedomclubtk Ma il bonus 18 anni e quello 80 euro chi se li è inventati? E il canone RA… - emidio_antonio : RT @laura_ceruti: Il #Tg1 è un telegiornale vergognoso, questa Rai non merita il canone,non si può parlare delle accozzaglie di dx e sx che… - florianademiche : RT @laura_ceruti: Il #Tg1 è un telegiornale vergognoso, questa Rai non merita il canone,non si può parlare delle accozzaglie di dx e sx che… -