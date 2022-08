Atletica | Mondiale U20 senza medaglie per Mattia Furlani | ma il talento non si discute | ora serve una scelta

Leggi su oasport

(Di sabato 6 agosto 2022)non è riuscito a salire sul podio ai Mondiali Under 20 dileggera: settimo posto nel salto in lungo (con un balzo da 7.76 metri) e ottava piazza nel salto in alto (2.05 alla prima prova, poi fatali i tre errori a 2.10). Il 17enne ha gareggiato contro avversari più grandi di lui anche di un paio di anni, è riuscito a qualificarsi alla finale in entrambe le specialità, ma poi è mancato qualcosa per conquistare una medaglia, dopo che agli Europei Under 18 di un mesetto fa si era reso protagonista di una spettacolare doppietta d’oro. A Gerusalemme volò a 8.04 metri, diventando il primo italiano a sfondare la barriera degli otto metri da minorenne. A Cali (Colombia) è atterrato 28 centimetri più indietro, fermandosi ad appena 14 centimetri dal bronzo e a 32 dal titolo. Nel salto in alto, invece, vanta un personale di ...