Arturo Parisi | ' Il mio Ulivo era diverso Ora è un cantiere aperto a cui manca un leader'

(Di sabato 6 agosto 2022) Bruno Tabacci: "Alleanze senza veti. E se le urne ci premiano via libera al Draghi bis" Roma, 6 agosto 2022 - Professor, in politica sono ammessi i matrimoni di convenienza o alla fine la ...

Bruno Tabacci: "Alleanze senza veti. E se le urne ci premiano via libera al Draghi bis" Roma, 6 agosto 2022 - Professor, in politica sono ammessi i matrimoni di convenienza o alla fine la politica ha sempre la meglio "Diciamo che l'amore, se è amore, può affrontare ogni ostacolo e mettere tra parentesi il resto ..., ispiratore e padre della stagione del centrosinistra prodiano, è fra i maggiori conoscitori dei guai che derivano dalle fratture nel centrosinistra Rischia, il Pd, a tenere la linea del ... Intervista ad Arturo Parisi: «Questo centrosinistra non è l’Ulivo» L’inventore dell’alleanza che portò il centrosinistra al successo nel 1996: "Oggi regna troppa confusione. E manca un uomo come Prodi" ...Arturo Parisi, ispiratore e padre della stagione del centrosinistra prodiano, è fra i maggiori conoscitori dei guai che derivano dalle fratture nel centrosinistra ...