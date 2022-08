(Di sabato 6 agosto 2022) Per qualcuno è un questione di cuore e basta, per altri invece è stato necessario un calciomercato convincente per mettere mano al portafogli. Con laA alle porte (il via il prossimo weekend) i ...

LALAZIOMIA : Abbonamenti squadre Serie A: guidano Milan e Inter, poi Roma e Lazio. Deludono Juve e ... - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Abbonamenti squadre Serie A: guidano Milan e Inter, poi Roma e Lazio. Deludono Juve e Napoli. Tutti i dati https://t.co… - MessaggeroSport : Abbonamenti squadre Serie A: guidano Milan e Inter, poi Roma e Lazio. Deludono Juve e Napoli. Tutti i dati - ilmessaggeroit : Abbonamenti squadre Serie A: guidano Milan e Inter, poi Roma e Lazio. Deludono Juve e Napoli. Tutti i dati - cipox_x : @DiegoFusaro Paragone è solo consenso.. alla poltrona che vuole a tutti i costi, facendo una becera campagna acquis… -

La campagnaè finita alle 20 del 5 agosto. Milan: superati i 40mila abbonati e al momento non ha specificato una data di chiusura della campagna. Monza: 4mila abbonati finora. Napoli: non ...La campagnaè finita alle 20 del 5 agosto. Il Milan ha passato i 40mila abbonati e al momento non ha specificato una data di chiusura della campagna. Il neopromosso Monza è giunto a 4mila ...Per qualcuno è un questione di cuore e basta, per altri invece è stato necessario un calciomercato convincente per mettere mano al portafogli. Con la Serie A alle porte (il via ...Classe, genio e gol: nel 2009-10 lo Special One volle Wesley e con lui vinse tutto. Adesso è l’ex Psg che fa sognare il tifo giallorosso ...