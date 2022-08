Ultime Notizie – Elezioni 2022, ecco simbolo Udc-Coraggio Italia: nome ‘Brugnaro’ e scudocrociato per lista unica (Di venerdì 5 agosto 2022) La scritta ‘Coraggio Italia’, poi al centro il nome ‘Brugnaro’, in basso il simbolo dell’Udc con lo scudocrociato, il tutto in campo fucsia, circondato dal tricolore. ecco il simbolo elettorale, appena presentato in conferenza stampa, che condividono l’Udc di Lorenzo Cesa e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, che hanno deciso di presentarsi assieme al voto del 25 settembre, con liste comuni sotto lo stesso contrassegno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) La scritta ‘’, poi al centro il, in basso ildell’Udc con lo, il tutto in campo fucsia, circondato dal tricolore.ilelettorale, appena presentato in conferenza stampa, che condividono l’Udc di Lorenzo Cesa edi Luigi Brugnaro, che hanno deciso di presentarsi assieme al voto del 25 settembre, con liste comuni sotto lo stesso contrassegno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - TuttoASRoma : UNDER 17 Bellucci: due anni dopo. A Trigoria arriva la firma del portiere - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (05/08/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -