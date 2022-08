UFFICIALE – Roma | il colpo Wijnaldum è realtà

(Di venerdì 5 agosto 2022) Dopo i ruomors delle scorse settimane e l’accelerata degli ultimi giorni adesso la notizia è definitivamente: Georginoè un nuovo giocatore della. Da quanto risulta dal sito della Lega Calcio di Serie A, infatti, i capitolini hanno depositato il suo nuovo contratto, con l’ex PSG che giunge in prestito con diritto di riscatto. Ennesimo colpaccio per i giallorossi, quindi, che con l’innesto del centrocampista olandese rinforzano ulteriormente la propria rosa, candidandosi a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. La carriera di Georginoprima dellaPrima di giungere a, Georginoha vissuto una carriera in continua ascesa. Dopo aver vissuto la trafila del settore giovanile tra Sparta Rotterdam e ...

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? La Roma deposita il contratto: #Wijnaldum è giallorosso ????? - SimoRussoNa83 : Pazzesco. Tutto il resto sono #nubi #ForzaNapoliSempre - asrmyheart : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La Roma deposita il contratto: #Wijnaldum è giallorosso ????? - erporomarchese : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La Roma deposita il contratto: #Wijnaldum è giallorosso ????? - paolettoduro : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? La Roma deposita il contratto: #Wijnaldum è giallorosso ????? -

Corriere dello Sport

Gioca al nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol MERCATO LIVE17:50 - Lae il Bologna avrebbero ...Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Ufficiale, Wijnaldum è della Roma: depositato il contratto in Lega LECCE. Allo stadio Via del Mare questa sera inizia la stagione di Lecce e Cittadella, primo appuntamento in Coppa Italia.La Roma ha ufficializzato l'ennesimo colpo di mercato: si tratta di Georginio Wijnaldum. La società capitolina ha depositato il contratto in Lega.