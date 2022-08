Ucraina | Zelensy contro Amnesty International | ' Giustificano Mosca | intollerabile'

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusatodi giustificare gli attacchi russi all', dopo che l'ong aveva pubblicato un rapporto nel quale segnalava che l'...

Facendo riferimento ad un attacco russo avvenuto nelle ultime ore nella città di Toretsk, in cui sono morte otto persone, Zelensky ha assicurato nel suo messaggio quotidiano alla popolazione...... ha sottolineato l'ex cancelliere che ha poi definito la guerra in"un errore della Russia". Sull'ipotesi di negoziati con Mosca, il consigliere diè stato definitivo: "Dipende da loro.Zelensky in cerca di contatti con il leader cinese Xi Jinping, via libera dagli Usa all’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato ...La Spagna, con 37,2 milioni, è il 17° paese che ha contribuito con più materiale militare a Kiev tra i paesi della NATO.