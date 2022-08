Traffico Roma del 05-08-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverdele ritrovate in studio Tiziana rimondi restano problemi alle porte disull’autosole dove per un incidente ci sono lunghe code dal bivio per la 24Teramo alla diramazioneSud in direzione di Napoli per un altro incidente sempre in carreggiata Sud code tra Colleferro e d’anagni ci spostiamo sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Nomentana e Lanina la situazione in carreggiata esterna tra la via del mare è Lanina lavori invece su via Appia rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo anulare nelle due direzioni si rallenta in prossimità dei lavori anche sulla bici Veientana tra via della Giustiniana e raccordo anulare ed è chiusa per un incendio via di Tor Carbone all’altezza di via Papirio Carbone lavori di notte su ...