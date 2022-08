Traffico Roma del 05-08-2022 ore 12:30 (Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Massimo peschi Si procede a rilento sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita per la Laurentina e quella per la Roma Napoli sulla Roma Napoli e residue code per lavori direzione Napoli tra San Cesareo e Valmontone in città c’è poco Traffico Tuttavia si incontrano ancora dal lentamente per lavori sulla Cassia Veientana tra via Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni code per lavori che ritroviamo anche sulla via Appia tra il bivio per via dei Laghi e il raccordo è questa sera dalle 17:30 alle 20 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti in via Cesare Battisti soprattutto durante il deflusso dei partecipanti di anticipo inoltre che dalle 19:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina sabato 6 agosto via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in studio Massimo peschi Si procede a rilento sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra l’uscita per la Laurentina e quella per laNapoli sullaNapoli e residue code per lavori direzione Napoli tra San Cesareo e Valmontone in città c’è pocoTuttavia si incontrano ancora dal lentamente per lavori sulla Cassia Veientana tra via Giustiniana e il raccordo anulare nelle due direzioni code per lavori che ritroviamo anche sulla via Appia tra il bivio per via dei Laghi e il raccordo è questa sera dalle 17:30 alle 20 manifestazione in piazza dei Santi Apostoli possibili rallentamenti in via Cesare Battisti soprattutto durante il deflusso dei partecipanti di anticipo inoltre che dalle 19:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina sabato 6 agosto via ...

