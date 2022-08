“Temporali e temperature a picco” La previsione che rovina dell' estate

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 agosto 2022) L'anticiclone africano infiamma l'Italia e nelle prossime ore la colonnina di mercurio salirà fino a raggiungere la soglia dei 40 C. Secondo il sito iLMeteo.it, l'attuale ondata di calore sarà molto intensa, ma di durata inferiore rispetto alle precedenti: al Nord avremo un caloe temperatura già domenica, al Centro da lunedì e probabilmente da martedì torneremo a respirare anche al Sud, pure con qualche pioggia sparsa. In sintesi, nelle prossime 24-36 ore vivremo l'apice del caldo con picchi di 38-40 C all'ombra, in particolare su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio: domani qualche primo temporale potrebbe già raggiungere le pianure del Nord, specialmente dal pomeriggio verso il Triveneto. Domenica sarà comunque la giornataa svolta al settentrione: dalla Svezia idovrebbero raggiungere Alpi e pianure già nella ...